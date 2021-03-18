В пятницу, 19 марта, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщают источники "Страны" в СНБО.

Начало заседания Совета нацбезопасности запланировано на 17:00.

Между тем на прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания органа, на котором решили национализировать "Мотор Сич" и разобраться с голосованием за Харьковские соглашения, заявил, что на следующем заседании его члены продолжат рассматривать введение санкций.

Ранее "Страна" разбиралась, как дальше президент Владимир Зеленский будет использовать СНБО.

Мы также приводили саркастический комментарий экс-спикера парламента Владимира Литвина по поводу решений СНБО. Литвин сказал, так "и Богдана Хмельницкого можно уличить в госизмене за Переяславскую раду".