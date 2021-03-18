С 18 марта аграрии должны приостановить на три недели (период сезонной миграции птиц) применение пестицидов группы родентициды в прилегающей к заповеднику "Аскания-Нова" 40 километровой зоне. Запрещено также применение препаратов на основе бродифакума, используемых для борьбы с грызунами. При этом аграрии должны убрать уже протравленное зерно с полей. Такое решение приняли на заседании Херсонской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций после массовой гибели птиц в заповеднике.

Широкое использование биологических препаратов (безопасного яда) для борьбы с грызунами в природоохранных зонах может помочь в защите окружающей среды, поскольку такие препараты имеют четкую выборочную патогенность и вредят только грызунам, но не приводят к гибели других животных и птиц. Об этом заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время круглого стола "Проблемные вопросы, возникающие при применении средств защиты растений", сообщается на сайте ведомства.

С начала года в заповеднике погибли около 1500 птиц 18 разных видов. Причина - отравление птиц бродифакумом, который применяется как яд против всех видов грызунов. Бродифакум нашли и в протравленном зерне с полей возле "Аскании-Новой", и в печени погибших птиц.

"Специалисты Госпродпотребслужбы в ситуации с массовой гибелью птиц сработали профессионально и оперативно - были отобраны пробы, проведены все необходимые анализы и проверки. Мы сделали все, что в наших силах и нашей компетенции и передали информацию соответствующим органам", - заявила Магалецкая.

По ее словам, украинское законодательство в сфере защиты растений является несовершенным и требует согласованности с требованиями ЕС. Сейчас в Верховной Раде рассматриваются проекты законов "О совершенствовании государственного регулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами" и "О защите растений". Они включают много важных норм, которые могут помочь изменить ситуацию в этой сфере к лучшему.

Глава Госпродпотребслужбы также считает, что целесообразно было бы создать особые условия работы с пестицидами для "буферных зон" вокруг заповедников.

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