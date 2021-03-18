Недавно ученые установили, что майнинг биткоина требует большого количества электроэнергии и представляет угрозу для климата Земли. По оценкам Bank of America, инвестиции Tesla в биткоины в размере 1,5 млрд долларов оставляют углеродный след, эквивалентный годовым выбросам 1,8 млн автомобилей.

Об этом сообщает Yahoo Finance UK.

Аналитики из группы исследования сырьевых товаров инвестиционного банка 17 марта опубликовали отчет о биткоинах, в котором подтверждаются более ранние выводы ученых: криптовалюта оказывает большое и растущее влияние на окружающую среду.

"Мы считаем, что инвесторы, ориентированные на экологические, социальные и корпоративные ценности, должны обращать внимание на огромные экологические издержки биткоина", - заключил Bank of America.

Инвестиционный банк подсчитал, что инвестиции в биткоин в размере 1 миллиарда долларов приводят к таким же выбросам углерода, как и годовой объем производства 1,2 миллиона автомобилей. А значит, инвестиции Tesla в биткоин на сумму 1,5 миллиарда долларов вызвали углеродный след, как при производстве 1,8 млн автомобилей.

По мнению критиков, этот шаг подрывает экологические училия производителя электромобилей. Хотя при вложении в биткоины в компании Tesla заявили, что это часть усилий по дальнейшей диверсификации и максимальному увеличению прибыли от наших денежных средств. Компания добавила, что надеется принимать платежи в биткоинах в будущем.

Bank of America развенчал это обоснование, отметив, что "нет веских причин для владения биткоинами, если вы не видите, что цены растут".

"Биткоин также стал связан с рисковыми активами и остается исключительно нестабильным, что делает его непрактичным в качестве средства сбережения или платежного механизма. Таким образом, главный аргумент в пользу владения биткоинами - это не диверсификация, стабильная доходность или защита от инфляции, а, скорее, явное повышение цен, фактор, который зависит от опережающего спроса на биткоины", - говорится в отчете банка.

Исследование Bank of America показало, что:

энергопотребление при майнинге биткоинов уже сопоставимо с такими потреблением электричества странами, как Греция, Нидерланды и Чехия;

энергопотребление также сопоставимо с потребностями федерального правительства США;

расчетное потребление энергии при майнинге за последние два года выросло более чем на 200%;

биткоин составляет около 0,4% мирового потребления энергии при цене в 50 000 долларов;

75% компьютерной мощности биткоин-сети базируется в Китае, где более половины всей электроэнергии вырабатывается на угольных электростанциях, загрязняющих окружающую среду;

покупка биткоина по цене 50 000 долларов приводит к выбросу 270 тонн углекислого газа, что эквивалентно 60 автомобилям с бензиновым двигателем.

В феврале "Страна" сообщала, что Илон Маск за месяц заработал на росте биткоина больше, чем за год на Tesla.

Между тем цена за один биткоин уже подбирается к 60 тысячам долларов.