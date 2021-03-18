Первой страной в мире, где все взрослое население получило прививки от Covid-19, стал Гибралтар. Заморская территория Великобритании насчитывает 34 тысячи жителей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока.

"Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения", - рассказал глава Минздрава.

Гибралтар считается заморским регионом Великобритании, что оспаривает Испания. Живущие там иностранцы тоже имеют право на участие в программе вакцинации.

Ранее "Страна" писала о том, что регулятор ЕС назвал вакцину AstraZeneca безопасной, но не исключил связь вакцинации с тромбозом.

Также мы сообщали, что эксперты Рады раскритиковали закон об освобождении производителей вакцин от ответственности за последствия.