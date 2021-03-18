Президент России Владимир Путин, который ранее сегодня пожелал президенту США Джозефу Байдену здоровья, предложил продолжить дискуссии с ним при условии, что они пройдут в прямом эфире.

Об этом он сказал в четверг, 18 марта, в эфире телеканала "Россия 24".

Это случилось на фоне обострения, после того как президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей президента России.

"Мы должны продолжать отношения. И более того, знаете, сейчас я подумал вот о чем: в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, и для многих других стран", - сказал российский лидер.

Путин также заявил, что на России и на США, как на самых крупных ядерных державах, лежит "особая ответственность за стратегическую безопасность на планете".

"Мы могли бы поговорить и о двухсторонних отношениях, и о стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов - их много, перечислять их не буду, и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество. Имею в виду, в том числе, и борьбу с пандемией. Как известно, в Соединенных Штатах ситуация непростая, они далеки еще от решения этих вопросов, у нас движение более уверенное вперед", - добавил президент РФ.

"При условии, что это будет прямой, честный разговор (...) Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник. Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение Министерству иностранных дел (России)", - резюмировал Путин.

Напомним, в среду, 17 марта, Джо Байден в интервью телеканалу ABC дал оценку выводам американской разведки, которая обвинила Москву в новом вмешательстве в выборы США в ноябре 2020 года в пользу Дональда Трампа. Спецслужба сообщила, что Путин санкционировал операции в прошлом году, чтобы нанести ущерб президентской кампании Байдена и обострить напряженность в США. "Он заплатит цену", - сказал Байден о Путине.

В свою очередь в Кремле раскритиковали слова Байдена и инициировали вызов посла России в США на консультации.