Власти Германии и Украины согласовали совместный проект по производству водородного топлива. В его рамках будет построен завод в Мариуполе при участии кампании Siemens Energy и украинской энергетической компании Рината Ахметова ДТЭК. Это является частью возможной сделки, по которой Германия расширяет поддержку Украине, а США не мешают достраивать "Северный поток-2".

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Канцлер Ангела Меркель в пятницу на экономическом форуме в Берлине объявит о том, что немецкие компании будут более активно работать в Украине. Также на форуме будут присутствовать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и другие члены Кабмина.

В целом, как пишет издание, власти Германии ставят Украину в центр внимания по трем причинам:

Экономический успех страны считается чрезвычайно важным для того, чтобы выдержать конфронтацию с Россией, СМИ которой изображают Украину политически и экономически несостоятельной.

Украина должна помочь Европейскому Союзу достичь амбициозной цели - избавиться от "грязной" тепловой энергетики к 2050 году. В среднесрочной перспективе Украина сможет поставлять в ЕС 7,5 гигаватт водорода (это почти пятая часть того количества водорода, которое должно быть произведено во всем ЕС к 2030 году - 40 гигаватт).

Экономика Украины тесно связана с судьбой российского газопровода "Северный поток - 2". Правительство ФРГ предлагает администрации президента США Джо Байдена оказать дополнительную поддержку Украине взамен на возможность достроить "Северный поток - 2" без американских санкций.

Первый пилотный проект по водороду уже согласован в рамках экономического форума: он включает создание расщепляющего воду электролизера стоимостью 25 миллионов евро и мощностью 8,5 мегаватт. Помимо правительств двух стран, в проект вовлечены Siemens Energy и крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК.

Завод по расщеплению воды будет построен на базе металлургического комбината "Метинвест" в Мариуполе. Водород там будет использоваться для производства стали с низким уровнем выбросов. Метинвест, как и ДТЭК, принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

"Крупные водородные проекты не могут быть начаты без политической поддержки и субсидий", - сказал Handelsblatt генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Как писала "Страна", в США рассматривают введение новых санкций против "Северного потока - 2".

Также мы сообщали, что к запуску "Северного потока - 2" Украина заготовила несколько сценариев действий.