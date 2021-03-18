Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжает рекомендовать вакцинацию AstraZeneca. Об этом заявила во время пресс-конференции исполнительный директор ЕМА Эмер Кук, пишет Le Parisien.

"Это безопасная вакцина, ее преимущества в защите людей, подвергающихся риску Covid-19, намного превосходят ее потенциальные риски", - заявила Эмер Кук.

При этом Кук добавила, что нельзя полностью исключить связь между возникновением тромбоза и вакцинацией.

"Мы не можем исключить связь между вакцинацией и случаями тромбоза. Мы стремимся незамедлительно расследовать любые побочные эффекты", - заявила она.

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии трое человек умерли после укола AstraZeneca, зафиксировано уже 13 случаев тромбоза.

Также мы сообщали, что в Грузии медсестра впала в кому после прививки AstraZeneca.