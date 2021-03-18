На заседании в четверг, 18 марта, парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поданный Кабинетом министров законопроект №4540. Документ предлагает внести изменения в кодекс об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19 и касается штрафов за нарушение самоизоляции.

Об этом передает корреспондент "Страны".

В частности, проект правительства содержит норму, согласно которой нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции и обсервации, если оно не привело к распространению особо опасных болезней, влечет наложение штрафа в размере 200-500 необлагаемых налогом минимумов. То есть за несоблюдение самоизоляции придется заплатить от 3400 до 8500 гривен.

Как отметила "Стране" депутат Антонина Славицкая (фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь!", проектом предлагается дополнить статью 44 -3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью третьей, предусмотрев административную ответственность за нарушение лицом порядка обязательной

самоизоляции, обсервации установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни.

В решении Комитета указывается, что данный законопроект поддерживается Министерством здравоохранения Украины, Администрацией Государственной пограничной службы Украины, Национальной полицией Украины, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Институтом законодательства Верховной Рады Украины.

При этом главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины

высказало ряд замечаний к законопроекту, в частности, отметив, что

учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию в стране более целесообразным было бы оставить в статье 44 - 3 КУоАП действующую часть первую, в которой устанавливается ответственность за №нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", однако дифференцировать размер санкций

в зависимости от субъекта (от самых маленьких - для граждан до самых больших - для должностных лиц юридических лиц).

"На фоне роста тарифов и безработицы, и фактического провала по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции правительство не придумало ничего лучше как поднять штрафы за нарушения правил карантина, - считает Славицкая. - Тем более, мы не единожды были свидетелями избирательного подхода в этом вопросе. Когда одних людей штрафовали за нарушения карантинных ограничений, а других при аналогичных нарушениях – нет".

"Несмотря на то, что данный законопроект вроде как декларирует правильную цель, в пояснительной записке к нему содержится лишь общая фраза о том, что "усматривается, что часть больных острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания пренебрегают правилами самоизоляции". На мой взгляд, данного утверждения недостаточно, для такого существенного поднятия штрафов", – подчеркнула депутат.

Между тем, как сообщала "Страна", в Киеве с 20 марта до 9 апреля вводятся усиленные карантинные ограничения.

На этот период Рада хочет отказаться от пленарных заседаний.