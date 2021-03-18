Водители сервиса такси Uber в Украине будут получать от оператора автоматические предупреждения о превышении скорости. Такая функция на данный момент работает только в США.

Об этом в четверг, 18 марта, в своем Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству между МВД и региональным директором "Uber" по странам Центральной и Восточной Европы Георгием Соколянским", - говорится в сообщении.

Геращенко также вспомнил, при каких обстоятельствах познакомился с региональным главой Uber. По его словам, один из водителей, который пользовался этим сервисом, превысил скорость, потерял управление и совершил наезд на двоих женщин, которые скончались на месте.

"Я, со своей стороны, предложил Георгию сделать сервис контроля скорости как приложение к программному обеспечению Uber для того, чтобы предотвращать в будущем таких страшных трагедий. В сжатые сроки такой сервис был разработан и на этой неделе начал работать в Украине", - написал Геращенко.

Он объяснил, что каждый водитель сервиса вместе с сообщениями о том, где ему забирать клиента и куда его везти в случае превышения лимита скорости будет автоматически получать предупреждения о нарушении.

"Итак, водитель такси сможет лучше соблюдать правила дорожного движения зная, что в компании ведется статистика количества его нарушений, что может привести к снижению его рейтинга. А значит, он станет реже нарушать скоростной режим, что, с учетом огромного количества водителей такси, приведет к повышению безопасности на дорогах Украины", - считает Геращенко

"Призываю все другие сетевые компании, которые предоставляют услуги такси, последовать примеру Uber и ввести аналогичные сервисы контроля скорости в состав своего программного обеспечения. Безопасность на дорогах Украины зависит от каждого из нас!" - резюмировал чиновник.

Напомним, недавно перед судом предстал водитель Uber, который насмерть сбил двоих человек, еще один получил травмы.

Ранее мы писали о том, как бывшую и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун вместе с супругом на полпути высадил таксист Uber, потому что они попросили открыть окно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом в машине.