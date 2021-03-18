"Никогда не согласимся". Путин обратился к Киеву и к другим бывшим республикам СССР
Президент РФ Владимир Путин во время выступления 18 марта на московском стадионе "Лужники" по случаю седьмой годовщины аннексии Крыма коснулся темы территорий после развала СССР. По его словам, Россия относится к народам соседей как братским, но не позволит наносить себе вред.
Выступление Путина транслировалось в Ютубе.
"Мы готовы жить в новой геополитической реальности. Более того, мы рассматриваем наших новых соседей (страны, образовавшиеся после распада СССР, в т.ч. и Украина - Ред.) не просто как соседей. Мы рассматриваем народы этих стран как братские. Готовы подставить им плечо и локоть, чтобы развиваться дальше, вместе идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно. Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволили себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой РФ. Надеюсь это будет услышано", - сказал глава Кремля.
Как писала "Страна", 17 марта Джо Байден назвал российского коллегу убийцей.
Сегодня Путин ответил на этот выпал, припомнив США геноцид индейцев, рабство и сброшенную на Японию ядерную бомбу.