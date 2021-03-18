Президент РФ Владимир Путин во время выступления 18 марта на московском стадионе "Лужники" по случаю седьмой годовщины аннексии Крыма коснулся темы территорий после развала СССР. По его словам, Россия относится к народам соседей как братским, но не позволит наносить себе вред.

Выступление Путина транслировалось в Ютубе.

"Мы готовы жить в новой геополитической реальности. Более того, мы рассматриваем наших новых соседей (страны, образовавшиеся после распада СССР, в т.ч. и Украина - Ред.) не просто как соседей. Мы рассматриваем народы этих стран как братские. Готовы подставить им плечо и локоть, чтобы развиваться дальше, вместе идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно. Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволили себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой РФ. Надеюсь это будет услышано", - сказал глава Кремля.

Как писала "Страна", 17 марта Джо Байден назвал российского коллегу убийцей.

Сегодня Путин ответил на этот выпал, припомнив США геноцид индейцев, рабство и сброшенную на Японию ядерную бомбу.