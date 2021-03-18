В Германии, которая приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, у тринадцати уже привитых человек зафиксировали случаи тромбоза сосудов головного мозга, трое из них умерли.

Об этом сообщает N-tv.

Среди тринадцати пациентов, у которых развился тромбоз, двенадцать женщина и один мужчина, их возраст от 20 до 63 лет. При этом в понедельник, когда вакецинация была остановлена, было изветсно только о семи случаях тромбоза.

На данный момент власти ФРГ ждут вердикта Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), который даст оценку безопасности препарата.

Напомним, уже ряд стран приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca после нескольких случаев образования тромбов, которые привели к смерти. Ведутся расследование связи смертей и препарата, на данный момент она не доказана.

Также сообщалось, что в Великобритании и Нидерландах не нашли связей между уколами AstraZeneca и образованием тромбов.