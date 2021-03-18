В пятницу, 19 марта, в Украине ожидается пасмурная погода, местами небольшой мокрый снег и дождь. Только в Сумской, Волынской и Ровенской областях прогнозируют солнечную погоду без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха в западных областях -1-6 градусов, в Карпатах до 12 градусов ниже ноля. На остальной территории от -1 до +4. В дневные часы +1-8 градусов.

В Киеве 19 марта, ожидается переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер северо-западный, 7-10 м / с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +3-5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Центральную часть США парализовало из-за снежной бури.

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