В Грузии медицинские сотрудники столкнулись с побочными эффектами после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Среди них медсестра, которая оказалась в коме.

Об этом сообщает телеканал "Рустави 2" и Министерство здравоохранения страны.

По данным телеканала вакцинации у медсестры развился анафилактический шок, ее состояние оценивают как тяжелое. В Минздраве сообщили, что побочная реакция может быть связана с вакцинацией и начали расследование для установления причинно-следственной связи с вакцинацией.

"Состояние пациента на данный момент тяжелое, лечение проходит в отделении реанимации. Служба управления чрезвычайными ситуациями уже начала процесс транспортировки в Тбилиси. После лечения пациента и управления состоянием продолжится в Тбилиси", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca после нескольких случаев образования тромбов, которые привели к смерти. Среди них Дания, Норвегия, Исландия, Болгария и Италия.

Однако президент Украины Владимир Зеленский считает сообщения о побочных эффектах вакцины AstraZeneca "информационной атакой".