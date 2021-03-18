Очередного скандального представителя времен Порошенко вывели из-под уголовной ответственности.

Сегодня суд оправдал экс-нардепа Сергея Пашинского, который 31 декабря 2016 года стрелял в человека на улице.

"Страна" вспомнила историю этого дела, которое при Зеленского сначала реанимировали, а потом спустили на тормозах.

Как сливали дело при Порошенко

Дело бывшего нардепа "Народного фронта" тянется еще с 2016 года. В новогоднюю ночь Пашинский выстрелил из наградного пистолета "Глок" в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

Версия Пашинского была такова. Проезжая по лесной дороге в темное время суток он едва не врезался в припаркованный микроавтобус и вышел поговорить с его водителем.

Возле микроавтобуса был Химикус, с которым у Пашинского произошел конфликт. По версии экс-нардепа, мужчина на него напал, ударил бутылкой по голове, после чего Пашинский, уже лежа на земле, открыл огонь и ранил нападавшего в ногу. До этого "фронтовик", по его словам, произвел еще и предупредительный выстрел.

Со слов Химикуса, все было иначе. Пашинский со старта выхватил пистолет и начал угрожать, что застрелит. После этого Вячеслав ударил депутата бутылкой. При этом, по его словам, Пашинский не упал, а стрелял из стоячего положения. И без всяких предупреждений - сразу на поражение.

Врачи, которые оперировали Химикуса, заявляли, что пуля прошла сверху вниз - это было видно и по ее входному отверстию, и по смещению осколков кости. Полиция нашла на месте преступления две гильзы.

Уже через несколько месяцев дело, открытое по статье "Хулиганство", было закрыто - прокуратура посчитала, что Пашинский не превышал необходимой самообороны. Ему вернули пистолет.

Однако юридическая команда Андрея Портнова добилась возобновления дела через суд.

Но, расследуя дело заново, в 2018 году подозреваемым в хулиганстве сделали... Химикуса. Но суд признал его невиновным.

На излете каденции Порошенко дело на Пашинского снова закрыли. И возобновили уже при Зеленском.

Попытка №2 при Зе

В сентябре 2019 года команда Портнова снова оспорила закрытие дела в суде. А уже через месяц ГБР вручило Пашинскому подозрение по новой статье - умышленное тяжкое телесное повреждение (121 УК, часть первая).

После этого экс-нардепа отправили на 60 дней за решетку. На суд приходил "покровитель" Пашинского Александр Турчинов.

История шла к тому, что Пашинский действительно может получить срок.

При этом оптимизм был осторожным.

"Страна" уже тогда рассказывала, что делом "фронтовика" власти пытаются показать, что посадки есть. Тем более, что зависли открытые еще весной дела на Порошенко, которому Зеленский лично обещал, что станет его приговором. В целом никаких системных посадок не происходило. Вопросы к Зе нарастали и дело Пашинского стало своеобразным ответом на них.

По сути он стал первым представителем предыдущей власти, кто получил подозрение и арест при Зеленском. Что президент сразу использовал как ответ на вопрос - а где посадки?

Через несколько дней после того, как Пашинский уехал в СИЗО, Зеленский провел пресс-марафон, на котором дал понять, что арестованный - "бандит", и все украинцы об этом знают.

"Выйдите на улицу и спросите, Пашинский - это бандит или нет? Спросите у людей, у всех. Я даю вам 100%, 100 человек спросите, 100 человек скажут: "да", - говорил тогда президент.

Однако буквально через пару месяцев "да" преобразовалось в "нет".

Свобода и оправдание

Уже в декабре по ходатайству адвокатов Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест и отправили в село Хотов Васильковского района.

Дело Пашинского ушло в суд летом 2020 года. Тогда же с него сняли электронный браслет и отменили домашний арест - отпустив под личное обязательство.

Судебное рассмотрение подошло к завершению в текущем марте. Сначала потерпевший Вячеслав Химикус, ранее просивший себе полтора миллиона компенсации, заявил, что получил ее и отказывается от претензий к бывшему депутату.

Уже тогда стало понятно, что Пашинского скорее всего оправдают. Хотя прокуратура и продолжала требовать ему семь лет тюрьмы.

А сегодня суд его полностью оправдал и даже вернул пистолет - уже второй раз за всю эту историю.

Отметим, что похожая судьба - у всех представителей предыдущей власти, которых пытались посадить при Зеленском. На свободе бывший замглавы СНБО Олег Свинарчук, экс-замминистра Юрий Грымчак, бывшая депутат Татьяна Черновол, замминистра экономики времен Порошенко Юрий Бровченко.

Детальнее об этом - в материале "Страны" Мягкие посадки. Как суды при Зеленском отпускают порохоботов, радикалов и коррупционеров.

Реакция на оправдание Пашинского

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что решение суда показывает эволюцию Зе-власти.

"Пашинский был первым человеком из команды Порошенко-Турчинова, который отправился в тюрьму после прихода Зеленского.

Тогда это давало пусть и робкую, но надежду на то, что справедливость восторжествует и по остальным фигурантам.

Об аресте Пашинского говорил и Зеленский на своей пресс-конференции осенью 2019 года. Мол, чего ж вы говорите, что нет посадок. Есть! Пашинского посадили.

Потом Пашинского выпустили. А теперь и вовсе оправдали.

В контексте всех остальных событий последнего времени это решение, впрочем, ничем не выделяется.

Просто возвращаются те времена, за окончание которых народ голосовал два года назад".

"Весна пришла, чувствуете?", - обыграл предвыборный лозунг Зеленского журналист Юрий Ткачев.