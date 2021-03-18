Вопрос отмены перехода на летнее время в Украине могут решить без принятия Верховной Радой законопроекта, ограничившись постановлением Кабмина. Об этом "Стране" рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Этот вопрос можно решить постановлением Кабмина, они это каждый раз принимают, как решение правительства. Соответственно, Кабмин может принять решение не переводить стрелки часов в этом году. Поддержка такой концепции есть. Очевидно, такой вариант могут выбрать, как план Б. Действительно, несмотря на то, что комитет рекомендовал ко второму чтению, мы не успеваем на этой неделе проголосовать, так как Рада заблокирована", - заявила Кравчук.

В этом случае перехода на летнее время не произойдет уже в нынешнем году.

Напомним, переход Украины на летнее время должно произойти в ночь с субботы 27 марта на воскресенье 28 марта, переводом стрелок часов на один час вперед. 3 марта в Верховной Раде в первом чтении поддержали законопроект, предусматривающий отмену перевода часов с зимнего на летнее время.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему в Раде хотят отменить сезонный перевод стрелок и когда это произойдет.



