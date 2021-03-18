В сети обсуждают аудиозапись экс-президента Петра Порошенко, на которой он не стесняясь в выражениях, на русском языке общается в президентском кабинете с главой МИД и начальником фонда гарантирования вкладов физлиц.

Собрали реакцию пользователей соцсетей.

"Оцените эту манеру общения Порошенко с подчиненными, друзья, если это вообще общением назвать можно. Мат перемат, грязный, неприятный, не в тему вставленный. Надменность, самолюбование. Это кошмар, это ужас... Такое больше никогда не должно повториться в моей Украине" - написала ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

"Выяснилось, что это на публике Петр Алексеевич Гетьман, а со своими матерится как последний казачок. Причём донской, судя по языку", - написал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Ну и да. Мат в разговорах с подчинёнными - признак крайне дурного вкуса. И не потому что мат. А потому что с подчинёнными", - прокомментировал запись журналист Юрий Ткачев.

"Какой уровень дискуссии, какой высокий полёт матерной мысли и, да, русский язык... ммм", - написал журналист Макс Назаров.

Ранее нардеп Андрей Деркач обнародовал записи переговоров Джо Байдена (бывшего тогда вице-президентом в администрации Обамы) и президента Петра Порошенко. "Пленки Деркача" вызвали громкий скандал. На них американский чиновник раздавал указания украинскому главе государства, а тот отчитывался об их выполнении.

Также мы писали, что, по словам Деркача, из-за записей разговоров Порошенко опубликованы только 45 минут, но еще есть 5 часов.