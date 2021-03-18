Народного депутата из фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца во время пленарного заседания Верховной Рады застали за странным занятием. Парламентарий засовывал в рот закрытую бутылку с водой, задумчиво смотря вниз.

Соответствующее видео, заснятое его коллегами по Раде. Оно обнародовано в телегам-канале нардепа Александра Дубинского.

Напомним, что в ходе сегодняшнего заседания парламент рассматривал вопросы о снятии полномочий депутата с мэра Херсона Игоря Колыхаева и главы Черкасской ОГА Александра Скичко. Также в повестке рабочего дня был законопроект про аграрные расписки.

Ранее нардепы сегодня заявили, что возле одного из выходов Рады в обморок упал полицейский, который якобы надышался паров IQOS.

В свою очередь вице-спикер Руслан Стефанчук предложил запретить курение таких систем нагревания табака в стенах парламента.