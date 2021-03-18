Соответствующие кадры сняли коллеги "слуги народа" по парламенту. Скриншот из видео

Народного депутата из фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца во время пленарного заседания Верховной Рады застали за странным занятием. Парламентарий засовывал в рот закрытую бутылку с водой, задумчиво смотря вниз.

Соответствующее видео, заснятое его коллегами по Раде. Оно обнародовано в телегам-канале нардепа Александра Дубинского.

Напомним, что в ходе сегодняшнего заседания парламент рассматривал вопросы о снятии полномочий депутата с мэра Херсона Игоря Колыхаева и главы Черкасской ОГА Александра Скичко. Также в повестке рабочего дня был законопроект про аграрные расписки.

Ранее нардепы сегодня заявили, что возле одного из выходов Рады в обморок упал полицейский, который якобы надышался паров IQOS.

В свою очередь вице-спикер Руслан Стефанчук предложил запретить курение таких систем нагревания табака в стенах парламента.

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