Телеграм-канал "Политика Страны" опубликовал полный текст комментария президента России Владимира Путина на заявление главы США Джо Байдена, в котором тот назвал российского коллегу убийцей и пригрозил ему расплатой за вмешательство в американские выборы.

Кроме пожелания здоровья Байдену Путин также сделал большой экскурс в историю.

"Сознание американского истеблишмента складывалось в известных и довольно непростых условиях. Ведь освоение европейцами Американского континента было связано с истреблением местного населения. С геноцидом, как сегодня говорят. Прямым геноцидом индейских племен.

Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения. И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь в Соединенных Штатах. Иначе откуда взялось бы движение BLM? До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью. Вот, руководствуясь такими соображениями, правящие классы решают и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы.

Ведь США - единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, причем против неядерного государства. Против Японии. Никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения", - заявил Путин.

Напомним, что также в ответ на заявление Байдена Путин пожелал ему здоровья и заявил, что оценивая других людей и государства, люди видят в них себя. Страна" анализировала, почему Байден назвал Путина "убийцей" и какие будут последствия для мира и Украины.

Также мы писали о том, что после слов Байдена: "Путин - убийца", посол России покинет США 20 марта.