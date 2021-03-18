Васильковский горрайонный суд Киевской области вынес оправдательный приговор бывшему народному депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому, который обвинялся в стрельбе в человека. Также ему вернут пистолет из которого он стрелял.

Об этом сообщает издание "Граты".

На заседании суд пришел к выводу, что сторона обвинения не смогла доказать виновность Пашинского. Его полностью оправдали и постановили вернуть его пистолет Глок. По мнению экс-нардепа, оправдание в суде станет только первым шагом в очищении его имени.



"Процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан. Но, к сожалению, это только первый шаг в очищении моего имени от той лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой тут", - заявил Пашинский.

Это решение во-многом знаковое и показывает эволюцию Зе-власти, - отмечает телеграм-канал "Политика Страны", - Пашинский был первым человеком из команды Порошенко-Турчинова, который отправился в тюрьму после прихода Зеленского.

"Тогда это давало пусть и робкую, но надежду на то, что справедливость восторжествует и по остальным фигурантам. Об аресте Пашинского говорил и Зеленский на своей пресс-конференции осенью 2019 года. Мол, чего ж вы говорите, что нет посадок. Есть! Пашинского посадили. Потом Пашинского выпустили. А теперь и вовсе оправдали. В контексте всех остальных событий последнего времени это решение, впрочем, ничем не выделяется. Просто возвращаются те времена за окончание которых народ голосовал два года назад", - говорится в реакции телеграм-канала на новость о приговоре.

Напомним, по версии стороны обвинения, в новогоднюю ночь 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и жителем Киевской области Вячеславом Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.

Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека. После чего дело направили в суд.

После это Пашинский выплатил компенсацию пострадавшему и тот отказался от претензий.

Однако не смотря на это суды продолжились и прокуратура собиралась настаивать на семилетнем тюремном сроке для экс-нардепа.