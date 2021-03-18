В Каменском девушка несколько раз перевернулась в воздухе и получила смертельные травмы после того, как ее протаранил автомобиль BMW на пешеходном переходе. Трагедия произошла в четверг, 18 марта, на проспекте Аношкина и попала на видеокамеру наружного наблюдения.

На видео можно рассмотреть, как девушка в белой куртке остановилась перед тем, как начать переходить проезжую часть, и посмотрела направо, а затем затем ступила на зебру и в тот же момент была снесена легковушкой. Скорость автомобиля, мощный удар и кульбиты в воздухе не оставили пешеходу шансов выжить. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия, подтверждают в ГУНП Днепропетровской области.

Также на видео видно, что водитель BMW сразу же остановил автомобиль, а к месту ДТП сбежались прохожие и водители других авто.

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