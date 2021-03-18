Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по обращению нардепа Максима Бужанского назначил внеплановую проверку "4 канала", в эфире которого телеведущий Остап Дроздов оскорбил зрителей закрытых властями оппозиционных телеканалов "112", NewsOne и Zik.

Об этом Бужанский сообщил в Telegram-канале.

"Реагируя на мое депутатское обращение, Нацсовет назначил внеплановую проверку "4 канала" по поводу эфира, в котором Остап, назовем это так, Дроздов несомненно разжигал ненависть", - написал Бужанский.

Напомним, Дроздов в начале февраля в эфире "4 канала" обозвал зрителей закрытых телеканалов 112, NewsOne и Zik "имбицилами", "одноклеточными" и "крысами".

Также мы писали о том, что после этих скандальных высказываний на "4 канале" поддержали оскорбившего зрителей закрытых каналов Остапа Дроздова.