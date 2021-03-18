В Болгарии, где приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, власти объявляют общенациональный карантин. Локдаун в стране начнется в понедельник, 22 марта и продлится минимум 10 дней.

Об этом пишет novinite.bg со ссылкой на слова министра здравоохранения Костадин Ангелов.

Ограничения начнут действовать 22 марта. В Болгарии закроются все развлекательные учреждения, спортивные залы, заведения общепита ( но можно будет работать на вынос), музеи и галереи, торговые центры. Продолжать работу во время локдауна будут продуктовые магазины, аптеки, банки, страховые компании и офисы мобильных операторов. Спортивные соревнования будут проводится без присутствия зрителей, остановят туристические поездки.

Отели, в которые уже заселены гости, должны будут обеспечивать их завтраками и обедами в номерах. Будет полностью запрещено проведение массовых мероприятий, а также частных празднований, где будет собираться более 15 человек.

Все учебные заведения, детские сады и ясли будут закрыты, исключением станут только медицинские ВУЗ, студенты который учатся на медицинскую профессию смогут посещать занятия и сдавать экзамены.

Кроме того, Ангелов сказал, что 10 дней - это минимальный срок , на который вводиться локдаун. По его словам, правительство следит за тенденциями и принимает решения по мере необходимости.

Напомним, в Украине по словам Радуцкого, в Украине тотальный локдаун введут если более 13 областей окажутся в "красной зоне" карантина.

Также сообщалось, что в Киеве местные власти ужесточили карантин, в связи с этим предприниматели выйдут под мэрию столицы на акцию протеста.