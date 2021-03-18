Первую партию вакцины против Covid-19 от американской компании Pfizer Украина получит в апреле. Об этом сообщил завотделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика в комментарии телеканалу "Дом".

По его словам, предусмотрено несколько поставок американской вакцины.

"В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", - рассказал Заика.

Напомним, Pfizer должна была стать первой вакциной от коронавируса, которая поступит в Украину. "Страна" подробно разбиралась, что известно о препарате и почему его продолжили использовать, несмотря на побочные эффекты, а иногда и летальные исходы.

Также мы сообщали, что эта вакцина может храниться только при сверхнизкой температуре.