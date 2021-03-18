Регуляторное агентство по лекарственным препаратам Великобритании заявило, что вакцина от коронавируса AstraZeneca не вызывает образования тромбов. К такому же выводу пришли специалисты в Нидерландах.

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании 18 марта выпустило заявление о том, что вакцинация препаратом AstraZeneca должна продолжаться.

"После приостановки некоторыми странами вакцины против Covid-19 препаратом AstraZeneca из-за подозреваемых тромбов Управление подтверждает, что преимущества вакцины в предотвращении Covid-19 намного перевешивают риски. Люди все равно должны пойти и сделать прививку от Covid-19, когда их об этом попросят", - сказано в заявлении.

Нидерландский Центр фармаконадзора Лареб также заявил, что нет оснований полагать, что существует связь между инъекцией AstraZeneca и возникновением тромбов, сообщает NOS.

"Лареб получил несколько десятков сообщений о тромбоэмболии легочной артерии и тромбозе, но связь с введенной вакциной до сих пор не продемонстрирована", - сказано в сообщении.

Между тем, в Норвегии, где после прививки вакциной AstraZeneca умер медик, а использование препарата временно приостановили, ученые подтвердили риск появления опасного побочного эффекта, вызываемого вакциной AstraZeneca.

Специалисты проверили данные трех медиков в возрасте до 50 лет, которые были госпитализированы в больницу Рискхоспиталет при Университете Осло из-за образовавшихся тромбов. Ученые считают, что у пациентов образовались тромбы при сниженном количестве лимфоцитов из-за сильной иммунной реакции организма, пишет Verdens Gang.

Напомним, глава Минздрава Украины Степанов не видит связи между прививкой вакциной AstraZeneca и смертями от тромбоза.

Также мы писали о том, что Европейское лекарственное агентство вне очереди обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca.