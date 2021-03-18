Глава Чечни Рамзан Кадыров, после заявления президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин - "убийца" , пригласил американского лидера пройти лечение в Грозном, потому что по его мнению, он опасен для общества.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

"Однозначно, что Байдену лечиться надо, а не управлять страной. Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества", - считает лидер Чечни.

Кроме того, Кадыров считает, что США были виновником глобальных войн в десятках стран и после этого называть российского президента убийцей нелогично, "ведь сам Байден находится по горло в крови". По мнению главы Чечни, сегодня именно президент США - самый "отъявленный убийца среди лидеров государств".

Также, Кадыров считает, что Белый дом должен внимательно следить за Байденом, "иначе он может не просто подписаться под всякой ересью, но еще, не дай бог, нажать на красную кнопку, и прощай, американская мечта".

"Байден хоть и был включен в мой санкционный список, но, учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память", - написал глава Чечни.

Напомним, 17 марта во время интервью Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей" и сказал, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. После этого российский лидер записал для него видео-ответ, в котором пожелал Байдену здоровья и заявил, что оценивая других людей и государства, люди видят в них себя.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему президент США назвал Путина "убийцей" и какие последствия у этого высказывания будут для Украины и всего мира.