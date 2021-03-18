На Донбассе под обстрелом противника погиб боец ВСУ
Боец ВСУ погиб в зоне боевых действий на Донбассе в четверг, 18 марта. В результате вражеского обстрела он получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Южное.
Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Север".
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что Кремль обвинил Киев в стягивании армии к линии фронта на Донбассе.
Также мы сообщали, что в ОБСЕ отреагировали на ухудшение ситуации на Донбассе, заявив, что оно вызывает серьезную тревогу.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.