Верховная Рада Украины продолжит работать в пленарном режиме во время трехнедельного локдауна в Киеве, но могут быть введены ограничения на присутствие журналистов. Тотальный локдаун же в стране введут, когда в "красную зону" попадут больше 13 областей Украины.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил "Стране".

Он уверен, что парламент должен продолжить свою работу. "Рада работала уже дважды, то почему она сейчас не должна работать?" — сказал Радуцкий.

Однако, по его словам, журналистов в кулуары, скорее всего не пустят.

"В связи с ухудшением ситуации, в кулуары, скорее всего, не пустят. Тем более, что в Киеве введены ограничения, Разумков не пойдёт на нарушение этих ограничений", - заявил Радуцкий.

На вопрос о том, при каких условиях в Украине могут объявить жесткий карантин, Радуцкий ответил, что такое произойдет в случае, если "в красной зоне окажется больше 13 областей".

Напомним, Киев остается в "оранжевой зоне" карантина, но по решению местной власти уходит на локдаун с 20 марта по 9 апреля.

Ранее сообщалось, что замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что Рада должна продолжать работу во время жесткого карантина.