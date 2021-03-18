В четверг, 18 марта, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) вынесло вердикт по поводу случаев тромбоза после вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, использование которой приостановили в 23 странах.

После исследования 25 случаев образования тромбов в ЕМА не заявили ничего нового. Вакцину от коронавируса компании AstraZeneca объявили эффективной и безопасной и порекомендовали продолжать ее использование.

При этом европейский регулятор отметил, что в описание препарата можно дописать, что у некоторых людей после вакцинации образовались тромбы. Эти случаи продолжат исследовать.

Заявление ЕМА может повлиять на решение ряда европейских стран, в которых приостановили вакцинацию "АстраЗенекой" до выводов Европейского агентства.

Напоминаем, как развивалась ситуация с вакциной AstraZeneca в Европе и что об этом говорили в Украине, где не стали приостанавливать прививки "Ковишилдом".

Что заявили в ЕМА

В ЕМА не нашли свидетельств того, что AstraZeneca повышает вероятность образования тромбов. "Комитет пришел к выводу, что вакцинация не связана с увеличением общего риска тромбоэмболических событий или сгущение крови", - сообщил исполнительный директор EMA Эмер Кук на пресс-конференции после экстренного заседания регулятора.

При этом в описания препарата рекомендуется добавить пункт о том, что у некоторых людей образовались тромбы после вакцинации. В ЕМА отметили, что необходимо продолжать исследование этих случаев.

Из 37 случаев образования тромбов в EMA рассмотрели 25 - 7 случаев образования тромбов в сосудах и 18 случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки. "Причинная связь с вакциной не доказана, но возможно заслуживает дальнейшего анализа", - говорится в заявлении.

Окончательное заключение ВОЗ о безопасности вакцины ожидается 19 марта. Ранее там также советовали продолжать колоть "АстраЗенеку" поскольку пользы от этого больше, чем потенциальной опасности.

Где и почему приостановили вакцинацию AstraZeneca

С начала марта в Евросоюзе и Великобритании, после вакцинации 17 миллионов человек, выявили 37 случаев патологий свертываемости крови: 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии.

Вот некоторые из смертельных случаев. В Австрии после прививки умерла 49-летняя санитарка. В Хорватии от легочной эмболии после того, как ей сделали прививку AstraZeneca, умерла 91-летняя женщина.

В Норвегии были госпитализированы трое вакцинированных ранее медиков. У них выявили проблемы со свертыванием крови. Одна из госпитализированных, 50-летняя женщина, в итоге умерла в реанимации.

Всего по состоянию на 18 марта о полной или частичной приостановке заявили в 23 странах Европы и за ее пределами. Полностью приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca на одну-две недели в Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерландах, Исландии, Дании, Норвегии, Литве, Латвии, Эстонии, Швеции, Ирландии, Португалии, Болгарии, Люксембурге, Словении, на Кипре, в Индонезии, Таиланде и Конго. Продолжают вакцинацию, но изъяли одну партию препарата в Австрии и Румынии.

Случаи тромбоза у привитых вакциной AstraZeneca расследует Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое после отказов стран заявило, что очевидной связи между смертями и случаями тромбоза после вакцины нет и нужно продолжать вакцинацию AstraZeneca до результатов разбирательства. Об этом же заявили и в ВОЗ.

При этом в Германии, озвучивая причину своего решения приостановить вакцинацию, заявили, что в большинстве случаев от тромбоза пострадали женщины от 20 до 50 лет. В Институте Пауля Эрлиха сообщили, что у семи пострадавших произошел тромбоз церебральных вен между четвертым и шестнадцатым днем ​​после прививки вакциной AstraZeneca. Трое женщин впоследствии умерли. Это статистически несколько больше, чем количество случаев тромбоза среди населения в целом.

В компании AstraZeneca назвали препарат безопасным. "Анализ наших показателей безопасности из более 10 миллионов записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от ковида", - заявили в компании.

Реакция Украины

В Украине претензий к AstraZeneca нет. Вакцинация этой прививкой индийского производства продолжается.

"Никакого подтверждения пока нет. В целом на 17 млн вакцинированных лиц было выявлено 37 тромбозов, то есть 1 тромбоз на 460-470 тысяч населения. Если сравнить то, что происходит в обычной жизни, то мы понимаем, что могут быть люди, у которых может быть тромбоз независимо от вакцинации. Я считаю, что нам надо дождаться медицинских исследований, и только потом делать выводы", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В проблемах вакцины AstraZeneca увидели происки Москвы. Министр культуры и информационной политики Александра Ткаченко заявил, что слухи об отказе от британской вакцины выгодны Кремлю и могут быть информационной кампанией Москвы.

"Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны РФ. Цель - расчистить фармрынок для Спутника V... Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение Спутника", - сказал министр.

Сообщения о побочных эффектах вакцины AstraZeneca назвал "информационной атакой" президент Владимир Зеленский. Он заявил, что не видит оснований, чтобы останавливать вакцинацию.

"Я не знаю, кто эту войну начал, но на уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшить вакцинацию препаратом Astrazeneka... Мы вакцинировали сегодня около 90 тысяч людей. Это факт? Факт. Из 90 тысяч людей у нас ни одного летального случая, и это тоже факт. Я считаю, это информационная атака на AstraZeneca, или на Covishield, а я сам вакцинировался этой вакциной... Поэтому я считаю, что это очень серьезное противодействие информационное против этой вакцины", - сказал украинский президент.", - заявил Зеленский. в ходе совместного брифинга с президентом Литовской Республики Гитанас Науседой.