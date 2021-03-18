Случаи повторного заболевания Covid-19 выявлены у 1362 украинцев. Такие данные по состоянию на 16 марта озвучил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина.

По его словам, речь идет именно о случаях повторного заражения, а не о случаях выявления длительного течения заболевания. Между первым и повторным случаем заболевания могло пройти от двух до восьми месяцев.

Также Родина добавил, что секвинирование образцов, взятых при выявлении поторных случаев заражения, не проводилось, поэтому нет оснований приписывать возможность повторного заражения тому или иному типу коронавируса.

В ближайшее время Минздрав и ЦОЗ начнут серологическое исследование, которое позволит оценить распространение антител от Covid-19 среди населения Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что бывшая "слуга народа" Анна Скороход второй раз заразилась коронавирусом.

Также мы сообщали, что по данным ученых, повторно заразиться коронавирусом могут люди с ослабленным иммунитетом после того, как переболеют каким-либо заболеванием.