В пятницу, 19 марта, по всей территории Украины будет без осадков и сильного ветра. Возможен небольшой снег или дождь.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Днем в пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины не поднимется выше +2...+6 ​​градусов. Между тем ночью в западных областях ожидается похолодание. "Может быть даже до -3...-7 градусов мороза",- рассказала синоптикю

В столице завтра дневная температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов. В пятницу в Киеве будет солнечно и без осадков.

"В субботу будет облачно, лучше прогуляться в воскресенье - в Киеве светить солнышко", - рассказала синоптик немного и о погоде на выходных.

Напомним, Украину до конца недели ждет прохладная погода, потепление ожидается 22-23 марта.

Также мы рассказывали, какой будет погода весной в Украине. В частности, апрель прогнозируется ветреный. В конце второго весеннего месяца - начале мая несколько дней пройдут ливни с первыми грозами.