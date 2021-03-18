Самый популярный блогер из Украины Ивангай (настоящее имя - Иван Рудской - Ред.), который стал первым русскоязычным обладателем бриллиантовой кнопки от YouTube (дается тем, кто набрал 10 миллионов подписчиков - Ред.), дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Он рассказал, что считает президента РФ Владимира Путина самым сильным человеком в мире.

Интервью опубликовано на YouTube-канале "вДудь".

"Страшно, что есть такой безэмпатичный человек у власти, который обладает достаточно жесткими знаниями пропаганды - он же из КГБ. Он действительно неглупый в плане того, что он делает. Он прямо очень умный даже в этом плане. Не знаю, может на старости лет постарел... Но мне страшно, что умный и безэмпатичный человек является самым сильным человеком мира", - сказал Ивангай, отвечая на вопрос Дудя о своем отношении к Путину.

Поясняя свои слова, блогер заявил, что если в других странах президентов или еще каких-то влиятельных людей контролируют, то Владимир Путин является "неподконтрольным". По мнению Ивангая, к примеру, в США могут выбрать нового главу государства и забыть о старом. В России же никто ничего с Путиным сделать не может.

"Под силой я имею в виду подконтрольность личности, он все контролирует. Ну что бы он ни захотел - он все контролирует. Он любой закон введет, все сделает. И не спросит никого. Это страшно: что никто не контролирует такое сознание извращенное. Это страшно, что есть такое мощное изощренное неподконтрольное сознание", - заявил Ивангай.

Ивангай о Путине - с 01:04:58​

Напомним, "Страна" писала о том, что популярный украинский блогер Ивангай в 2016-м зарабатывал $3,4 миллиона в год.

Также мы сообщали о том, что ранее Путин рассказал, когда Россия отключит иностранные интернет-платформы.