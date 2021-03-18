"Укрзализныця" не будет ограничивать движение поездов через Киев и Львов, в которых решениями местных властей введен локдаун, потому что оба города все еще находятся в "оранжевой зоне".

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ" на своей странице в Facebook.

"Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Министерства здравоохранения, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне", - говорится в сообщении.

Однако "УЗ" продолжает внимательно отслеживать ситуацию с распространениям коронавируса в регионах страны и усиливает дезинфекцию поездов.

Напомним, "Укрзализныця" приостановила движения поездов в регионы, которые находятся в "красной зоне" карантина. Ограничения на продажу билетов, а также высадку и посадку пассажиров касаются Житомирской, Черновицкой, а также Ивано-Франковской области.

Также сообщалось, что уже 17 регионов Украины находятся в "оранжевой зоне" карантина, то есть в шаге от локдауна.