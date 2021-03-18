Из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом во Львовской области рекомендовано ввести локдаун с пятницы, 19 марта, по понедельник, 29 марта. Такое решение приняла облкомиссия по ТЭБ и ЧС. При этом не исключено продление действия ограничений и после 29 марта, сообщается на сайте Львовской ОГА.

"Усиление карантина неотвратимо… эпидситуация сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение, что дополнительно к карантинным ограничениям…рекомендовать руководителям органов местного самоуправления установить на административных территориях дополнительные ограничения ", - подчеркнул первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годык.

Также приводится список того, что будет запрещено на территории Львовской области в период локдакна:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

прием посетителей учреждений культуры и проведение всех массовых мероприятий (кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);

прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков.

В то же время разрешен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации , ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования; торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов.

Также разрешено осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской и ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи, деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове с 19 марта ужесточают карантин, локдаун в городе продлится чуть больше недели - до 28 марта.

Также мы сообщали, что Из-за локдауна УПЦ перенесла запланированный на воскресенье Крестный ход в Киеве.