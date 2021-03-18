В среду, 17 марта, народные депутаты из фракции "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5259 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за пропаганду идеологии "русского мира".

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте парламента.

Авторы инициативы утверждают, что целью документа является установление уголовной ответственности за пропаганду "русского мира". Эта идеология является идеологическим сопровождением политики России по "собиранию земель", "утверждению имперских амбиций, декларированию себя не региональной, а мировой сверхдержавой", а также попыткой возродить СССР, считают "слуги народа".

Проектом предлагается изложить в новой редакции статью 436-1 "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Инициаторы документа предлагают наказывать "пропагандистов" ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или совершенные повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

По состоянию на четверг, 18 марта, законопроект направлен на рассмотрение парламентских комитетов.

Напомним, недавно в Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира", а для его защиты Москва планирует применять средства "мягкой силы".

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "русский мир" это "однообразие", а украинский это - "свобода быть собой".

Ранее мы писали, что в октябре 2018 года депутаты прошлого созыва Рады уже пытались ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира", однако тогда профильный комитет призвал доработать документ.