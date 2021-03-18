На сегодняшний день Киев не получил серьезной поддержки от стран Европейского Союза в получении препаратов для вакцинации населения от коронавируса, однако правительство не имеет никаких претензий и делает все, что можно сделать своими силами.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции после подписания украинско-литовских двухсторонних документов в четверг, 18 марта.

"К сожалению, пока что значительной поддержки от Евросоюза в поставках вакцин мы еще не получили. Понимаем, что это сложная ситуация во всем мире, претензий у нас нет. Поэтому добываем все что можем, для того чтоб вакцинировалось украинское население", - сказал глава государства.

Зеленский о поддержки от ЕС в поставках вакцин с 31:00

Напомним, по состоянию на 17 марта прививку от коронавируса получили уже 71 923 украинца.

Также сообщалось, что согласно опросу более 60% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса.