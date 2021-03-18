Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил запретить курить айкосы в стенах парламента.

Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании после того, как нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Александр Лукашев пожаловался в сессионном зале, что возле одного из выходов из Рады упал в обморок полицейский, якобы из-за того, что он надышался паров айкоса.

Стефанчук согласился, что Рада - это "не айкос-френдли" (не одобряет курения айкосов в помещении - Ред.) и предложил запретить использование курительного прибора в парламенте.

Айкос (IQOS) - популярный бренд курительных устройств в Украине, разработанный компанией Philip Morris. Это первая система нагревания табака в мире, запущенная в массовое производство. В ходе работы прибора производится нагрев прессованного табачного продукта ("стика") и выделение аэрозолей, содержащих никотин и другие химические вещества, которые потребляются курильщиками путем вдыхания через рот.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде у нардепа от "Голоса" Леси Василенко задымился пульт для голосования.

Также мы сообщали, что нардеп рассказал "Стране", как дешевым девайсом можно обмануть сенсорную кнопку в Раде.