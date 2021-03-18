Президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах вакцины AstraZeneca "информационной атакой" и не видит оснований, чтобы останавливать вакцинацию. Отметим, в нашей стране делают прививки индийским препаратом Covishield, сделанным по аналогии с британской "АстраЗенекой".

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Литовской Республики Гитанас Науседой в четверг, 18 марта.

"Я не знаю, кто эту войну (информационную - Ред.) начал, но на уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшить вакцинацию препаратом Astrazeneka я не вижу", - заявил Зеленский.

Он также рассказал, как проходит вакцинация в нашей стране и напомнил, что и сам делал прививку препаратом Astrazeneka.

"Мы вакцинировали сегодня около 90 тысяч людей. Это факт? Факт. Из 90 тысяч людей у нас ни одного летального случая, и это тоже факт. Я считаю, это информационная атака на AstraZeneca, или на Covishield, а я сам вакцинировался этой вакциной. Первая у меня была вакцинация. И я, как я уже говорил, стою перед вами, говорю и нормально себя чувствую. Это тоже факт. Поэтому я считаю, что это очень серьезное противодействие информационное против этой вакцины. Она самая доступная", - сказал украинский президент.

Кроме того, президент заявил, что в Министерстве здравоохранения нет информации, которая бы могла способствовать ограничению использования вакцины AstraZeneca.

Также он добавил, что Украины сейчас активно ожидает новую поставку вакцины от коронавируса китайского производства.

"Видим несколько контрактов, ждем в марте, в конце марта, поставку вакцины нашего китайского партнера. Также ожидаем подписания и в ближайшее время мы получим окончательные сроки от поставщика вакцины под названием Pfizer. Это то, что есть в Украине. Это то, на что мы рассчитываем", - подытожил Зеленский.

Зеленский об информатаке на вакцину Астразенека - с 30:00

Напомним, ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что слухи о небезопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca могут быть связаны с информационной атакой со стороны России. Он считает, что целью РФ является "расчищение фармацевтического рынка" для их препарата "Спутник V".

О приостановке применения вакцины AstraZeneca, после применения которой у пациентов были обнаружены тромбы, объявили уже десятки стран по всему миру. Днем 15 марта власти Германии приняли решение приостановить иммунизацию населения от коронавируса этой вакциной. Позже к ним присоединилась Испания. Также препарат решили пока не использовать во Франции и Италии и других странах.

В то же время в ВОЗ призвали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на массовую приостановку уколов.