В полиции рассказали, что признавшейся в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой житель села Счастливое ранее уже совершил четыре преступления, одно из которых характеризуется особой жестокостью. Кроме того, на поведения 62-летнего мужчины жаловались его односельчанки.

Об этом в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции в Херсонской области Александр Прокудин.

Прокудин процитировал приговор суда в отношении подозреваемого от 17 августа 2000 года: "Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый принес щетку для чистки доильных аппаратов с целью причинения потерпевшему телесных повреждений. Подозреваемый ввел щетку в анальное отверстие потерпевшего. В результате избиения и введения инородного предмета потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения по критерию опасности для жизни в момент причинения".

Кроме того, по словам Александр Прокудина, в истории поисковых запросов на компьютере подозреваемого выявлены многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией.

"Как выяснилось, ранее были жалобы женщин на его поведение, которые в последний момент отказывались от своих слов, потому что "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает"..." - написал Прокудин.

По словам полицейского, подозреваемый начал сотрудничать со следствием. Он утверждает, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"От проведения следственного эксперимента отказывается, поскольку опасается за свою жизнь из-за возможной мести односельчан. Заключением еще одной молекулярно-генетической экспертизы подтверждено, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. Есть предварительные результаты, в квартире, на одеяле подозреваемого, также есть ДНК Марии", - заявил Александр Прокудин.

Напомним, 7-летняя Мария Борисова пропала в селе Счастливое под Херсоном 7 марта. Ее искали четыре дня. В итоге тело девочки нашли в мешке в недостроенном сарае.

Также мы писали о том, что 14 марта полиция задержала 62-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой, это оказался друг ее отца.

Кроме того, "Страна" писала о том, что односельчане задержанного рассказывали, что много лет назад мужчина изнасиловал маленького мальчика ершиком для унитаза.