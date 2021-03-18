Украинская сторона намерена потребовать рассмотрения на Совете Международной организации гражданской авиации (ICAO) обнародованного Ираном отчета о крушении украинского самолета МАУ под Тегераном в январе 2020 года.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, так как отчет Ирана не удовлетворяет Украину, а по результатам его обработки осталось много вопросов, в том числе касательно доброй воли Ирана проводить качественные и непредвзятые расследования. Киев будет координировать усилия с международными партнерами и использовать возможности различных международных площадок, чтобы добиться справедливого расследования катастрофы.

"Прежде всего, этот вопрос может быть рассмотрен на Совете ICAO. Во-вторых, мы, безусловно, будем требовать возобновления и продолжения соответствующего технического расследования до того момента, пока мы не увидим соблюдение иранской стороной всех требований, которые предусматривает приложение 13 Чикагской конвенции (Расследование авиационных происшествий - Ред.) И, безусловно, это повлияет на ход нашего межправительственного переговорного процесса", - сказал Енин.

Дипломат добавил, что Украина с нетерпением ожидала отчета иранской стороны, так как вместе с объективным уголовным расследованием проведение беспристрастного технического расследования было неотъемлемой частью комплекса действий, касательно которых ведутся переговоры. Самое главное, что должен содержать отчет, по мнению Енина, это четкое описание всей цепи действий и событий, которые предшествовали катастрофе.

"Мы этого не видим, зато сталкиваемся с простым предположением о якобы человеческой ошибке. Никакого подтверждения того, на каком основании сделан такой вывод, мы не получили. Достаточно безосновательным нам представляются ссылки иранской стороны на то, что ключевое доказательство, которое должно подтвердить или опровергнуть сегодняшнюю версию иранской стороны, не сохранено. В частности, речь идет о записи в кабине оператора системы противовоздушной обороны. По заявлению иранской стороны, этот технический носитель, к сожалению, не сохранился", - сказал замминистра.

В то же время Енин признал наличие "рычагов политических, как многосторонних, так и двусторонних", которые помогут заставить Иран продолжить техническое расследование трагедии.

"Но в то же время на сегодняшний день те модальности, которые предусматривает приложение 13 Чикагской конвенции, не дают нам слишком большого поля для маневра. И это однозначно является тем вопросом, который должен рассматриваться ICAO: каким образом изменить соответствующее регулирование этих вопросов, чтобы в дальнейшем мы могли бы все же обеспечивать объективное и беспристрастное расследование даже в тех случаях, когда государство-член ICAO не выполняет взятые на себя обязательства", - сказал дипломат.

Напомним, согласно отчету Ирана, причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины в окрестностях Тегерана стала ошибка оператора системы ПВО, в результате которой летательный аппарат был сбит иранскими вооруженными силами.

В свою очередь Канада и Украина, чьи граждане погибли в трагедии, выразили недовольство отчетом иранской стороны.