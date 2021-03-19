В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Болезнь ежедневно показывает быстрый прирост по госпитализациям, смертности, а также новым случаям в целом.
Дело дошло до того, что вчера в Киеве объявили трехнедельный локдаун - не дожидаясь перевода города в "красную" зону. То есть правительство этого решения не принимало. То же самое ранее сделали во Львове.
После столицы по стране прокатился ряд мини-локдаунов - с разными видами ограничений. В целом на данный момент дополнительные карантины ввели власти 11 регионов.
Иначе говоря, на этот раз с ужесточением карантина решили пойти другим путем - вводить его не решением правительства, а на уровне областей и городов. Что позволяет центру не платить бизнесу компенсации за простой (или же - переложить эту головную боль на местные бюджеты).
Другой вопрос - если явочным порядком "покраснеет" большинство регионов, локдаун будет уже национальным - так, по крайней мере, обещали в Кабмине.
"Страна" разбиралась, в каких регионах Украины ужесточают карантин.
Почти красный Киев
Киев вводит жесткий карантин в ночь с пятницы на субботу 20 марта и до 9 апреля включительно.
Несмотря на то, что пока столица находится в оранжевой зоне, большинство ограничений мэр Кличко внедрил из красной зоны. А именно:
Что закроется:
Учреждения культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
В ТРЦ будут закрыты частично. В них примут горожан только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.
Проведение всех массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других.
Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Это ограничение касается в том числе сегодняшнего футбольного матча "Шахтер" - "Рома", а также матчей национальной сборной Украины - с Финлядией 28 марта и с Казахстаном 31 марта.
Заведения общественного питания - кафе и рестораны - будут работать исключительно навынос.
Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно. Таким образом, школьники пробудут дома три недели: одну на каникулах - с 18 по 28 марта, две на удаленном обучении - с 29 марта по 11 апреля.
Частный бизнес, все предприятия и организации бюджетной сферы, должны перейти на дистанционную работу. Исключение - предприятия критической инфраструктуры.
Что будет работать:
Садики продолжат работу на протяжении всего локдауна.
АЗС будут открыты, но при соблюдении строгих норм и без работы кафе.
Проведение религиозных богослужений разрешается в случае, если будет обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на одного человека.
Парикмахерские, салоны красоты смогут принимать посетителей по предварительной записи.
Фитнес спортивные клубы будут работать - по предварительной записи и без групповых занятий.
Общественный транспорт столицы продолжит ходить в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%
Харьков: порезали фитнес и частично кинотеатры
Харьковская область усиливает карантин с 18 марта. Запрещается:
Проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв.м. здания или открытой территории;
Заполнение залов для массовых мероприятий больше, чем на половину (это касается всех учреждений культуры, кинотеатров и театров);
Запрещена работа фитнес-центров, спортзалов и бассейнов, которые не обеспечивают размещение человека на 10 кв.м, а для бассейнов, где больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и более 6 человек - для групповых;
Учебные заведения переходят на дистанционный режим (кроме учеников 1-4 классов), отдельное решения будет принято после завершения весенних каникул (которые начинаются с 22 марта);
ПТУ и техникумам рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 18 марта.
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что закрытия метро он не допустит.
Львов: школьников отправили на дистанционку, кафе - навынос
Львов ввел карантин с 19 по 28 марта включительно.
Будут действовать такие младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение.
Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки.
Заведения общественного питания работают навынос и доставку.
В торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины.
Хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу.
Все массовые мероприятия переносятся.
Салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальным предварительной записи.
Тернополь: пригрозили отключать свет в ночных клубах и ресторанах
В школах Тернополя каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 28 марта. Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, то с 29 марта ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение. Учащиеся начальных классов (1-4 классов) на следующей неделе будут учиться в обычном режиме.
По всей Тернопольской области действуют карантинные ограничения, запрещены:
- массовые мероприятия,
- работа бассейнов и фитнес-клубов,
- посещение школ и вузов (если на самоизоляции больше половины учеников и персонала).
По данным местных властей, несмотря на ограничения, бизнес работает в полную силу. В связи с этим руководство Тернополя пригрозило по своему усмотрению отключать коммуникации ночным клубам и ресторанам-нарушителям.
"Если будет доказано, что работа таких заведений способствует инфекции, и если они не будут прислушиваться к рекомендациям, речь пойдет об отключении воды, работы канализации, тепла и других сетей", - заявил мэр Сергей Надал.
Ивано-Франковск: блокпосты, закрытые садики и "Буковель" на низком старте
На территории область установлены блокпосты, где въезжающим измеряют температуру.
Жители Прикарпатья должны использовать спецпропуск с работы для поездок в общественном транспорте. "Укрзализныця" приостановила движение поездов и продажу билетов в регион. Запрещена перевозка пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения.
Закрыты ТРЦ, спортзалы, кинотеатры, садики.
Ограничено проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек, работа общепитов, проведение праздничных банкетов и публичных событий (они могут работать только навынос), работа дискотек, ночных клубов.
Школы и вузы перевели на дистанционное обучение.
Несмотря на рост заболевания и карантинные ограничения, в "Буковеле" заявили, что рассчитывают возобновить свою работу с 27 марта.
Ужгород: закрыли почти все
В Ужгороде еще с 7 марта ужесточили карантинные ограничения, когда под запретом оказались непродовольственные магазины, фитнес-залы, а кафе и ресторанам разрешили работать только на вынос.
Вот перечень запретов, действующих по сегодняшний день:
- работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказа навынос);
- прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;
- деятельность непродовольственных магазинов и рынков;
- прием посетителей учреждениями культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах (кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров);
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
С 15 по 26 марта противоэпидемиологическая комиссия приостановила учебный процесс для начальных классов школ. Педагогам советовали перевести 1-4 классы на дистанционную форму обучения.
Также в Ужгороде обсуждают вопрос о закрытии садиков.
Черновцы: закрыли зоны отдыха и бары
В Черновцах закрыли:
- кафе, рестораны и бары, кроме адресной доставки;
- образовательные учреждения, кроме детсадов и спецобразования;
- развлекательные центров, зоны отдыха в ТЦ.
Запретили массовые мероприятия.
Николаев: готовятся к поездкам по пропускам
Власти Николаевской области перевели школы на дистанционное обучение с 17 марта (исключением стали только ученики 1-4 классов). А понедельника, 22 марта, у школьников начнутся каникулы до 3 апреля.
Вузам предложили начинать обучение с 10:00, чтобы разгрузить общественный транспорт.
Работников критической инфраструктуры призвали уже сейчас готовить пропуска для проезда в общественном транспорте (не исключено, что будут вводить дограничения на перемещение по региону).
Одесса: школьников отправили на удаленку
В Одессе с 15 марта учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение. Сроки таких мер пока неизвестны.
Ученики младших классов в Одессе тоже смогут учиться дистанционно, если этого захотят их родители.
Полтава: отменили концерты
В Полтаве отменены все концерты и постановки в театрах. Закрывают музеи, библиотеки.
Винница: запретили массовые мероприятия
На территории Винницкой области с 13 марта запрещены любые массовые мероприятия. Закрыты фитнес и спортклубы.
Днепр: пока без локдауна
Борис Филатов, мэр Днепра, сообщил "Стране", что пока что не вводит в городе локдаун. Но все может измениться.
"Все к этому идёт", - сказал Филатов "Стране".
Он уточнил, что сейчас в отъезде, и будет разбираться с локдауном 22 марта.