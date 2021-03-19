В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Болезнь ежедневно показывает быстрый прирост по госпитализациям, смертности, а также новым случаям в целом.

Дело дошло до того, что вчера в Киеве объявили трехнедельный локдаун - не дожидаясь перевода города в "красную" зону. То есть правительство этого решения не принимало. То же самое ранее сделали во Львове.

После столицы по стране прокатился ряд мини-локдаунов - с разными видами ограничений. В целом на данный момент дополнительные карантины ввели власти 11 регионов.

Иначе говоря, на этот раз с ужесточением карантина решили пойти другим путем - вводить его не решением правительства, а на уровне областей и городов. Что позволяет центру не платить бизнесу компенсации за простой (или же - переложить эту головную боль на местные бюджеты).

Другой вопрос - если явочным порядком "покраснеет" большинство регионов, локдаун будет уже национальным - так, по крайней мере, обещали в Кабмине.

"Страна" разбиралась, в каких регионах Украины ужесточают карантин.

Почти красный Киев

Киев вводит жесткий карантин в ночь с пятницы на субботу 20 марта и до 9 апреля включительно.

Несмотря на то, что пока столица находится в оранжевой зоне, большинство ограничений мэр Кличко внедрил из красной зоны. А именно:

Что закроется:

Учреждения культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

В ТРЦ будут закрыты частично. В них примут горожан только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Проведение всех массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других.

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Это ограничение касается в том числе сегодняшнего футбольного матча "Шахтер" - "Рома", а также матчей национальной сборной Украины - с Финлядией 28 марта и с Казахстаном 31 марта.

Заведения общественного питания - кафе и рестораны - будут работать исключительно навынос.

Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно. Таким образом, школьники пробудут дома три недели: одну на каникулах - с 18 по 28 марта, две на удаленном обучении - с 29 марта по 11 апреля.

Частный бизнес, все предприятия и организации бюджетной сферы, должны перейти на дистанционную работу. Исключение - предприятия критической инфраструктуры.

Что будет работать:

Садики продолжат работу на протяжении всего локдауна.

АЗС будут открыты, но при соблюдении строгих норм и без работы кафе.

Проведение религиозных богослужений разрешается в случае, если будет обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на одного человека.

Парикмахерские, салоны красоты смогут принимать посетителей по предварительной записи.

Фитнес спортивные клубы будут работать - по предварительной записи и без групповых занятий.

Общественный транспорт столицы продолжит ходить в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%

Харьков: порезали фитнес и частично кинотеатры

Харьковская область усиливает карантин с 18 марта. Запрещается:

Проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв.м. здания или открытой территории;

Заполнение залов для массовых мероприятий больше, чем на половину (это касается всех учреждений культуры, кинотеатров и театров);

Запрещена работа фитнес-центров, спортзалов и бассейнов, которые не обеспечивают размещение человека на 10 кв.м, а для бассейнов, где больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и более 6 человек - для групповых;

Учебные заведения переходят на дистанционный режим (кроме учеников 1-4 классов), отдельное решения будет принято после завершения весенних каникул (которые начинаются с 22 марта);

ПТУ и техникумам рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 18 марта.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что закрытия метро он не допустит.

Львов: школьников отправили на дистанционку, кафе - навынос

Львов ввел карантин с 19 по 28 марта включительно.

Будут действовать такие младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение.

Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки.

Заведения общественного питания работают навынос и доставку.

В торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины.

Хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу.

Все массовые мероприятия переносятся.

Салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальным предварительной записи.

Тернополь: пригрозили отключать свет в ночных клубах и ресторанах

В школах Тернополя каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 28 марта. Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, то с 29 марта ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение. Учащиеся начальных классов (1-4 классов) на следующей неделе будут учиться в обычном режиме.

По всей Тернопольской области действуют карантинные ограничения, запрещены:

массовые мероприятия,

работа бассейнов и фитнес-клубов,

посещение школ и вузов (если на самоизоляции больше половины учеников и персонала).

По данным местных властей, несмотря на ограничения, бизнес работает в полную силу. В связи с этим руководство Тернополя пригрозило по своему усмотрению отключать коммуникации ночным клубам и ресторанам-нарушителям.

"Если будет доказано, что работа таких заведений способствует инфекции, и если они не будут прислушиваться к рекомендациям, речь пойдет об отключении воды, работы канализации, тепла и других сетей", - заявил мэр Сергей Надал.

Ивано-Франковск: блокпосты, закрытые садики и "Буковель" на низком старте

На территории область установлены блокпосты, где въезжающим измеряют температуру.

Жители Прикарпатья должны использовать спецпропуск с работы для поездок в общественном транспорте. "Укрзализныця" приостановила движение поездов и продажу билетов в регион. Запрещена перевозка пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения.

Закрыты ТРЦ, спортзалы, кинотеатры, садики.

Ограничено проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек, работа общепитов, проведение праздничных банкетов и публичных событий (они могут работать только навынос), работа дискотек, ночных клубов.

Школы и вузы перевели на дистанционное обучение.

Несмотря на рост заболевания и карантинные ограничения, в "Буковеле" заявили, что рассчитывают возобновить свою работу с 27 марта.

Ужгород: закрыли почти все

В Ужгороде еще с 7 марта ужесточили карантинные ограничения, когда под запретом оказались непродовольственные магазины, фитнес-залы, а кафе и ресторанам разрешили работать только на вынос.

Вот перечень запретов, действующих по сегодняшний день:

работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказа навынос);

прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;

деятельность непродовольственных магазинов и рынков;

прием посетителей учреждениями культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах (кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров);

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

С 15 по 26 марта противоэпидемиологическая комиссия приостановила учебный процесс для начальных классов школ. Педагогам советовали перевести 1-4 классы на дистанционную форму обучения.

Также в Ужгороде обсуждают вопрос о закрытии садиков.

Черновцы: закрыли зоны отдыха и бары

В Черновцах закрыли:

кафе, рестораны и бары, кроме адресной доставки;

образовательные учреждения, кроме детсадов и спецобразования;

развлекательные центров, зоны отдыха в ТЦ.

Запретили массовые мероприятия.

Николаев: готовятся к поездкам по пропускам

Власти Николаевской области перевели школы на дистанционное обучение с 17 марта (исключением стали только ученики 1-4 классов). А понедельника, 22 марта, у школьников начнутся каникулы до 3 апреля.

Вузам предложили начинать обучение с 10:00, чтобы разгрузить общественный транспорт.

Работников критической инфраструктуры призвали уже сейчас готовить пропуска для проезда в общественном транспорте (не исключено, что будут вводить дограничения на перемещение по региону).

Одесса: школьников отправили на удаленку

В Одессе с 15 марта учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение. Сроки таких мер пока неизвестны.

Ученики младших классов в Одессе тоже смогут учиться дистанционно, если этого захотят их родители.

Полтава: отменили концерты

В Полтаве отменены все концерты и постановки в театрах. Закрывают музеи, библиотеки.

Винница: запретили массовые мероприятия

На территории Винницкой области с 13 марта запрещены любые массовые мероприятия. Закрыты фитнес и спортклубы.

Днепр: пока без локдауна

Борис Филатов, мэр Днепра, сообщил "Стране", что пока что не вводит в городе локдаун. Но все может измениться.

"Все к этому идёт", - сказал Филатов "Стране".

Он уточнил, что сейчас в отъезде, и будет разбираться с локдауном 22 марта.