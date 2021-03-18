Митрополит Онуфрий перенес Крестный ход, который должен был состоятся в Киеве, в день Торжества Православия, 21 марта. Причиной такого решения стало обострение ситуации с коронавирусом в столице. Об этом "Стране" сообщили в Центре информации УПЦ.

О времени проведения Крестного хода УПЦ сообщит дополнительно.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко принял решение закрыть столицу на локдаун с полуночи 20 марта и запретить проведение любых массовых мероприятий. Подробнее о том, каким будет карантин в Киеве можно почитать здесь.

Ранее "Страна" писала о том, что в Полтаве вслед за Львовом и Киевом ужесточили карантин.

Также мы сообщали, что Рада не собирается уходить на карантин из-за объявленного Кличко локдауна в столице.