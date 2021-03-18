Президент России Владимир Путин ответил своему американскому коллеге Джо Байдену, который вчера назвал его убийцей. Путин пожелал Байдену здоровья и заявил, что оценивая других людей и государства, люди видят в них себя.

"Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно с ним, как он сказал, лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Я вспоминаю, когда в детстве во дворе мы спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается - тот так и называется", - сказал Путин.

По его словам, это не просто детская шутка, а фраза, которая имеет глубокий психологический смысл.

"Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества. И думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще. Если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути", - заявил Владимир Путин.

Напомним, "Страна" анализировала, почему Байден назвал Путина "убийцей" и какие будут последствия для мира и Украины.

Также мы писали о том, что после слов Байдена: "Путин - убийца", посол России покинет США 20 марта.