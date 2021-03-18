"Кто как обзывается, тот сам так называется". Путин ответил назвавшему его убийцей Байдену
Президент России Владимир Путин ответил на слова американского коллеги Джо Байдена, который назвал его убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.
Об этом сообщает РИА Новости.
На вопрос о словах Байдена Путин заявил: "Я бы сказал ему - будьте здоровы". Также президент РФ заявил, что "кто как обзывается, тот сам так называется".
"Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало", - сказал Путин.
Напомним, ранее в МИД РФ назвали "птичьим языком" слова Байдена об "убийце" Путине и заявили, что Москва ждет от Вашингтона разъяснений.
Также мы разбирались, почему Байден назвал Путина "убийцей" и какие будут последствия для мира и Украины.
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