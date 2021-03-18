Президент России Владимир Путин ответил на слова американского коллеги Джо Байдена, который назвал его убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос о словах Байдена Путин заявил: "Я бы сказал ему - будьте здоровы". Также президент РФ заявил, что "кто как обзывается, тот сам так называется".

"Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало", - сказал Путин.

Напомним, ранее в МИД РФ назвали "птичьим языком" слова Байдена об "убийце" Путине и заявили, что Москва ждет от Вашингтона разъяснений.

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