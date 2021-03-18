Министерство юстиции в рамках оптимизации пенитенциарной системы закрыло 39 тюрем в Украине, из которых 12 были заморожены или ушли в ликвидацию в 2020-21 годах. Об этом "Стране" сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Заключенных из закрытых тюрем перевозят в другие колонии, а персонал – увольняют.

По словам Малюськи, в тюрьмах было больше 30 тысяч персонала до того, как Минюст стал их закрывать. За 2020-2021 год были уволены 1233 сотрудника законсервированных учреждений.

Один из самых крупных замороженных объектов – большая тюрьма под Бучей, которую сейчас готовят к продаже.

"Это будет самый дрогой наш лот. Но вряд ли мы выставим ее на продажу раньше осени-зимы 2021 года. Готовим документацию. Заключенных уже оттуда вывезли на 98%. Сложная тюрьма, в ужасном техническом состоянии, с трудным контингентом. По неофициальным данным, 70% тех, кто там содержался, были наркоманами", - отметил Малюська.

Он уточнил, что на этот год дальнейшая "заморозка" тюрем не планируется.

"По заморозке тюрем мы уже закончили, максимум еще закроем одну-две. Дальнейшее сокращение будет, только если парламент поддержит отмену наказания "ограничение свободы". Если да, тогда мы закроем еще всю сеть исправительных центров в стране", – заявил "Стране" Денис Малюська.

В Минюсте хотят продавать замороженные тюрьмы и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Денис Малюська хочет построить в Борисполе новую тюрьму за миллиард, а часть Лукьяновского СИЗО превратить в отель

Ранее "Страна" также писала, что Малюська намерен продать 25 украинских тюрем, несмотря на провал первого аукциона