В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Полтаве запретили работу учреждений культуры и проведение концертов.

Соответствующее решение в четверг, 18 марта, было принято на утреннем совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской областной государственной администрации, передает портал "IPT Полтава".

"В Полтаве временно прекращают работу театров, музеев, библиотек. Все концерты также отменяют", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в Полтавской области было выявлено 394 случая коронавирусной болезни. На данный момент регион находится в "оранжевой" зоне карантинных ограничений.

Тем не менее, Киев и Львов, которые также находятся в шаге от попадания в "красную" зону, уже ввели жесткие карантинные ограничения. Соответствующие решения местные власти приняли в обход Кабинета министров.