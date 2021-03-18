Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что ситуация на Донбассе в скором времени обострится. Он заявил о том, что может случиться провокация с большим количеством жертв. В итоге, по мнению Жириновского, наступит "конец Украины".

Об этом Жириновский заявил в интервью на радио "Комсомольская правда".

Российский политик заявил, что Украина готовит провокацию, на которую "моментально будет ответный удар – встречно-ответный". На вопрос, будет ли этот ответ со стороны России, Жириновский не ответил.

"Я могу одно сказать, что все воинские подразделения, готовые к удару на Донецк или Луганск, будут уничтожены в течение одного часа. И поэтому мне бы хотелось посоветовать солдатам украинской армии дезертировать, перейти русскую границу, уехать вглубь Украины, бежать за границу другую – в Беларусь. Но сохранить свою жизнь. Тех, кого призывают в вооруженные силы, избегать этого. Вы – пушечное мясо. Им наплевать на вас, чиновникам в Киеве. Да и жителям Киева я бы посоветовал начать размен своих квартир, уезжать в Россию. Киев тоже может оказаться в зоне бомбардировок и любых провокаций", - заявил Владимир Жириновский.

По его словам, ситуация в Украине может разворачиваться по сценарию Югославии.

"Они готовятся, готовятся, в конце концов будут пытаться бомбить Донецк. Но у Донецка есть защита. На Донбассе огромное количество граждан, имеющих российское гражданство. Удар будет такой сокрушительный, что в НАТО ничего не поймут. Байден перепугается, куда-нибудь… под столом будет биться в судорогах. И в конечном итоге, возможно, это приведет к концу Украины. Это такая мозоль, которая раздражает Россию", - сказал Жириновский.

Жириновский о Донбассе и Киеве - с 04:16

Напомним, недавно Кремль обвинил Киев в стягивании армии к линии фронта на Донбассе.

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