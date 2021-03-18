В докладе разведки США о вмешательстве в американские выборы есть и украинский след.

В документе, который был опубликован 15 марта, упоминается депутат Верховной Рады Андрей Деркач - как один из "инструментов Путина" и российских спецслужб.

"Страна" обратилась за комментарием к Андрею Деркачу. Депутат заявил, что, публикуя пленки Порошенко-Байдена, разоблачал коррупцию, а не вмешивался в американские выборы.

И приводит новое доказательство тому - очередную аудиозапись из кабинета Порошенко.

"Страна" публикует эту запись и рассказывает предысторию вопроса.

Как Деркач попал в доклад

Андрей Деркач в предвыборный период обнародовал записи переговоров Джо Байдена (бывшего тогда вице-президентом в администрации Обамы) и президента Петра Порошенко.

"Пленки Деркача" вызвали громкий скандал: на них американский чиновник раздавал указания украинскому главе государства, а тот отчитывался об их выполнении. Внешнее управление страной таким образом впервые получило прямое подтверждение.

Осенью США ввели против Деркача санкции. А теперь он попал в доклад Национального совета по разведке, который обозначил страны и людей, якобы пытавшиеся незаконно повлиять на выборы президента.

В докладе говорится, что "Путин контролировал деятельность Андрея Деркача, украинского законодателя, который играл важную роль в российских действиях по влиянию на выборы. Деркач связан как с российскими чиновниками, так и спецслужбами".

"Страна" обратилась к Андрею Деркачу за комментарием. Он заявил, что в опубликованных им материалах нет вмешательства в выборы - они о коррупции и внешнем управлении Украиной.

"У меня вопрос: в какой именно теме, американская разведка увидела угрозу и факты вмешательства в выборы в США?

В теме международной коррупции, когда Петр Алексеевич убирал с должностей людей, мешавших "Бурисме" заносить семье Байденов за политическую "крышу" миллионы долларов и о которых докладывал финмонтиринг Латвии в 2016 году?

Или в теме грабежа украинцев, когда Петро поднял для собственного населения тарифы на 100%, потому что друг Джо попросил в обмен на миллиард кредитных гарантий?

Или на теме внешнего управления, когда Джозеф просил Петра убрать генпрокурора Шокина и поставить иностранных смотрящих на реверс украинского газа и госкомпании, а также подмять под себя Верховную Раду?

Или, когда Петро бегал и собирал голоса в Верховной Раде и общался с Премьером собственной страны через вице- президента США?

Вряд ли. В этих темах есть коррупция, есть внешнее управление, но нет вмешательства в выборы. А появилось оно в отчете, потому что взаимовыгодное сотрудничество двух топ-чиновников стало известно всему миру", - говорит Деркач.

Он также передал "Стране" еще одну запись из кабинета Петра Порошенко - сразу после его разговора с Байденом, где оба политика обсуждали национализацию "Приватбанка".

"Еще одна запись того, как вор и коррупционер во главе государства с помощью президентских полномочий и русского мата грабил украинцев. Речь идет о рейдерском захвате Приватбанка руками Петра Алексеевича, который с помощью Гонтаревой и через "нах..й, б..дь!", как обычно, нагибает закон и здравый смысл. В записи ниже, человек с голосом Порошенко учит подчиненного как решить проблему по беспределу и быстро, а не по закону", - прокомментировал запись Деркач.

"Скинь с себя на...й эту х...ню"

Запись датирована 19-м декабря 2016 года. С Порошенко на ней общаются глава МИД Павел Климкин и начальник фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин. И ряд неизвестных людей.

Обращает внимание, что Порошенко в президентском кабинете общается исключительно на русском языке и часто матерится. На русском говорят и Климкин с Ворушилиным.

Порошенко, например, говорит Ворушилину "твоя задача - выписать по-беспределу любую бумагу и передать все это Шлапаку".

Публикуем видео этого разговора.

Вот текстовый вариант этой беседы.

Порошенко: Я сказал мне с утра привести, @лять, Куцика. Почему не привели?

Человек 1: Я сказал, что он находится в Администрации.

Порошенко: Ты @банулся что-ли (смеется)? Быстро приведи сюда Куцика. Алло!

Ворушилин: Здравствуйте.

Порошенко: Костя, я знаю, что уже получили, смотрят балансы... но если у тебя возникают проблемы, когда они сутки не могут подписать в Днепропетровске нотариуса...

Ворушилин:... (неразборчиво)... они потерял где-то два часа... (неразборчиво)... мы наверстаем это, проблема в том... (неразборчиво) все это надо разворачивать...

Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Шлапаку и скинь с себя "на" пробел "@уй" с себя эту @уйню. Костя, ты слышишь меня или нет?

Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Шлапаку.

Порошенко: И скинь с себя "на" пробел "х@й" эту х@йню. Костя, ты слышишь меня или нет?

Порошенко: Вот я... Во-первых, если ты говоришь одновременно со мной, то ты меня не слышишь.

Порошенко: Вот у тебя самая важная задача! По бэйл-ину! Выписать по беспределу любую бумагу и передать все это Шлапаку.

Порошенко: Почему? У них есть мощная юридическая команда и из тебя сделают дурака. Сделай так, пожалуйста, как я говорю.

Порошенко: Очень тебя прошу. Три восклицательных знака! До конца дня передать.

Порошенко: Сейчас, чтобы Гонтарева, когда идет на коммуникацию, чтобы уже имела решение по Шлапаку, что они могли это объявить.

Порошенко: Делай и вовлекай ресурс правительства в эту структуру. Не оставляй себе все. Это горячий каштан.

Ворушилин: Хорошо. Я вас понял.

Порошенко: Так ты день потерял.

Ворушилин: Петр Алексеевич, еще не потерял. Дело в том, что любой...

Порошенко: Костя, когда в следующий раз ты решишь спорить с президентом, ты крепко подумай.

Порошенко: Если я тебе говорю, что ты день потерял, ты говоришь: "Есть. Так точно. Виноват. Исправлюсь".

Порошенко: Ты в каком звании закончил службу?

Ворушилин: Капитаном. Вот дорос...

Порошенко: Капитан? Значит, я готовлю приказ на разжалование до старшего лейтенанта.

Порошенко: Еще раз, бл@ть, ты будешь вести себя подобным образом, в условиях войны, следующим будет не лейтенант. А расстрел.

Ворушилин: Так точно. Понял.

Порошенко: Вот теперь "так точно, понял" - правильный ответ. Давай! Бл@@@@ть.

Порошенко: П@здец бл@ть. Не пускают в банк, потому что ни один нотариус в Днепропетровске отказывается завершить полномочия.

Климкин: Даа! Если в синагогу не зашел... Ну как же.

Порошенко: Просто киздец.