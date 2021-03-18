Тернопольский городской суд оправдал частного предпринимателя, который обслуживал клиентов во время жесткого карантина. До этого полиция выписала на него 4 протокола за нарушение карантинных норм.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Как и в других похожих случаях, в своей аргументации судья руководствовался верховенством Основного закона по отношению к подзаконным актам.

Впервые полиция оформила протокол на частного предпринимателя 30 декабря 2020 года. Согласно протоколу, он принимал посетителей в ресторане "Лысый", чем нарушил п.п.12 п.2 Постановления КМУ №641 от 22.07.2020 года. Это его не остановило

Согласно информации суда, он продолжал совершать нарушения и на следующий день, а также 1 и 2 января 2021 года, из-за чего также были вынесены протоколы полиции.

Все четыре нарушения объединили в одно производство. Согласно предъявленным обвинениям, предприниматель нарушил предусмотренный постановлением Кабмина запрет на обслуживание клиентов в барах и ресторанах, кроме адресной доставки и заведений общепита.

Суд напомнил о положениях второго раздела Основного закона Украины. Ведь согласно Конституции, каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом. Кроме того, каждый имеет право на труд, которое включает возможность зарабатывать на жизнь трудом, который он свободно выбирает, а государство должно этому способствовать.

Кроме того, суд напомнил о решении Конституционного суда от 28 августа 2020 года № 1-14/2020(230/20) (Конституционное обращение Верховного Суда насчет соответствия Конституции отдельных положений постановления Кабмина об ограничениях). Суд напомнил, что согласно ст.64 КУ, конституционные права и свободы не могут быть ограничены кроме случаев, указанных в Конституции, а это - чрезвычайное или военное положение.

Ограничения же могут устанавливаться исключительно актом, одобренным Верховной Радой, как единственным органом законодательной власти, а установление ограничений подзаконными актами (которыми и является постановление Кабмина, - Ред) противоречат 1, 3, 6, 8, 19, 64 статьям Конституции Украины.

Далее суд в своей аргументации привел развернутую цитату судьи Конституционного суда Игоря Слиденко, подтверждающую подобную логику судей:

"Учитывая это следует заметить, что есть вещи поважнее эфемерного государства и страшнее смертельной эпидемии. Такого рода вещи относят к архетипам цивилизации. В европейской цивилизации к таким вещам, безусловно, следует отнести естественные права человека. Категорией, интегративно связанной с правами человека и определяющей основу гражданского общества, является его ментальное здоровье. Террор, как способ управления, является тем инструментом, который позволяет нивелировать этот фактор и превратить гражданское общество, людей, в безумную, запуганную толпу. Конечная цель такого способа управления очевидна - толпой всегда легче и проще управлять.

Диктатура страха является антитезой к диктатуре (господству) права. И ряд мероприятий, которые применялись правительством, является ярким свидетельством этой максимы.

Одним из последствий такой диктатуры является театр абсурда вперемешку с несуразными танцами, когда так называемый карантин то ослабляется, то усиливается в зависимости от хронического настроения правительства, поскольку более или менее рациональных обоснований для таких его действий нет. И единственное следствие такого подхода - тотальное недоверие к действиям государства со стороны населения и игнорирование со стороны публичной власти территориальных общин требований центральной власти. Это не что иное, как очередной шаг к распаду государства как унитарной единицы, и вполне возможно, что в целом.

Следует также понимать, что если правительство в зависимости от своих капризов, прихотей, предпочтений или специфического понимания ситуации в государстве никогда не может приостановить действие конституционных прав и свобод, то в таком случае речь идет не о функционировании института прав и свобод в сущностном их понимании, а о банальных административных разрешениях. И в этом смысле Украина с ее специфическим карантином 2020 года мало чем отличается от "Николаевской России" 1840 года, где было запрещено все, или СССР 1980 года, где обычное путешествие за границу нуждалась в специальном разрешении от государства, практически недоступном для большинства населения.

Еще одно измерение диктатуры так называемого "карантина" оказался в нарушении фундаментальных принципов равенства в праве, которое приняло образ печальной пародии - друзьям все, врагам (в данном случае народа Украины) - закон. И карикатурность ситуации заключается в том, что это даже не закон, а обычная правительственная инструкция", - цитирует Тернопольский суд судью КСУ.

В своих выводах суд указывает, что ограничение приема посетителей в общепитах "является ограничением конституционного права на свободу предпринимательской деятельности и права на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который человек свободно выбирает, и установление такого запрета подзаконным актом (постановлением КМУ), прямо противоречит Конституции Украины"

В итоге Суд решил, что в действиях ресторатора нет состава преступления, поэтому дело закрыли. Учитывая, что постановление получило законную силу 9 марта, у обвинителя есть еще 1 день, чтобы оспорить такое решение.

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