Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 10 июня 2021 года, такой шаг должен помочь стране, в которой продолжается противостояние действующего правительства и оппозиции, разрешить политический кризис.

Об этом премьер-министр Никола Пашинян написал на своей странице в Facebook.

Учитывая мои обсуждения с президентом Армении, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения", 20 июня этого года в Армении пройдут досрочные парламентские выборы", - написал Пашинян.





Напомним, ранее Пашинян уже предлагал провести внеочередные парламентские выборы, однако оппозиция не согласилась на их проведение, если премьер не уйдет в отставку.

Также сообщалось, что 1 марта в Ереване проходили антиправительственные акции, в ходе которых захватили здание центральной районной администрации. При этом полиция не препятствовала действиям участников демонстрации.