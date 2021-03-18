Офис президента намерен инициировать смену глав нескольких комитетов Верховной Рады с целью ослабления позиций председателя парламента Дмитрия Разумкова.

В частности, планируется снять с должностей Дмитрия Наталуху (комитет по вопросам экономической политики), Сергея Бабака (комитет по вопросам образования, науки и инноваций), Николая Сольского (комитет по вопросам аграрной и земельной политики), Дениса Монастырского (комитет по вопросам правоохранительной деятельности) и Андрея Геруса (комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг).

Об этом сообщили источники "Страны".

"Эта история уже согласована с ОП. Цель - ослабить позиции спикера Дмитрия Разумкова. Кроме того Сольского связывают с Богданом, Геруса с Коломойским, а Монастырского с Аваковым. Также под снятие попадает и Даниил Гетманцев (глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Ред.), но он пытается добиться пересмотра решения. Еще один мотив - перераспределить посты в пользу других групп. Например, группы Ильи Павлюка, которая претендует на аграрный и финансовый комитеты”, - сообщил источник.

Ранее мы писали о том, что Разумков не стал членом политического совета партии "Слуга народа". По словам главы политической силы Александра Корниенко, это решение было принято в связи с тем, что спикер парламента слишком занят.

Согласно результатам недавнего социологического опроса, украинцы больше доверяют Разумкову, чем президенту Владимиру Зеленскому.